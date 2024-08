Fuori età per incarichi operativi A rischio il ruolo di Lucio Di Salvo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) PORTO RECANATI È ora ail futuro diDicome coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile, a Porto Recanati. Infatti appena tre giorni fa Diha compiuto 75 anni e proprio lo scorso mese, durante il consiglio comunale, è stata approvata una modifica al regolamento della Protezione civile. E nello specifico, era stato inserito anche un emendamento proposto da Salvatore Piscitelli (capogruppo di "Civici per Porto Recanati"), il quale stabiliva che si possono ricoprire ruolifino ai 75 anni all’interno della Protezione civile. Ma adesso la giunta è stata colta in contropiede, perché Diè ormaietà per gli. Per questo, ieri sera il sindaco Andrea Michelini e il consigliere di maggioranza con delega alla Protezione civile, Gianluigi Serena, si sono incontrati con Diper confrontarsi e capire il da farsi.