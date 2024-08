Chi è Andy Diaz il triplista all’esordio azzurro a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) C’è una stella in più nella squadra di atletica italiana alle Olimpiadi di. Si tratta diitaliano e potenziale carta medaglia nella sua disciplina ai Giochi, dove debutta inad un anno e mezzo dall’acquisizione della cittadinanza italiana per meriti sportivi. Nato a L’Avana, a Cuba, si interessa all’atletica a partire dai 9 anni. Tutto normale in una famiglia di sportivi, visto che suo cugino, Osniel Tosca ha un quarto posto mondiale nel curriculum proprio nel salto triplo. Ancheha sfiorato il podio iridato, quello under 20, nel 2014, mentre nel 2017 si è piazzato settimo ai Mondiali. Il suo personale è cresciuto fino al 17.63 del 2021, ma un infortunio lo tiene fuori dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Proprio in quell’anno nasce l’idea dell’Italia.