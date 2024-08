Caso Khelif diverbio Algeria-Russia alle Nazioni Unite | Imane è nata donna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “La coraggiosa pugile, la signorina, è, ha trascorso la sua infanzia come una ragazza e ha praticato lo sport come unaa pieno titolo. Non c’è alcun dubbio, tranne per coloro che hanno un’agenda politica di cui non si conoscono gli intenti. Non posso che rimandare tutti allo stesso Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che, con chiarezza e con la sua testimonianza, sgretola le fondazioni di ogni scetticismo sulla nostra coraggiosa eroina, nipote di donne algerine libere”. Queste sono le parole di un delegato algerino presente alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle, in risposta ad alcune dichiarazioni di un rappresentante russo circa il non superamento dell’atletadel test ormonale antecedenteOlimpiadi di Parigi 2024.