Bilanci Estivi 2024 | i voti agli ultimi look di Charlotte Casiraghi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Quando nelle tue vene scorre il sangue, ma sopratutto lo stile, di icone come la principessa Carolina di Monaco e Grace Kelly è inevitabile che il proprio guardaroba diventi uno dei più seguiti in fatto di french style. Debuttata in società nel 2006 al Ballo della Rosa di Monaco, da alloraregala impeccabilifirmati dalle case di moda più patinate di Parigi, e non solo. Recentemtne i suoi ensabmle sono affidati quasi esclusivamente alle mani di Chanel, di cui fu musa negli anni di Karl Lagerfeld, e oggi indossatrice fedele. Quella delè perun’estate fuori dai riflettori, nella quale si è concessa raramente al flash dei fotografi. Ma quelle poche volte che lo ha fatto ha regalato spunti di stile unici.