Autonomia differenziata mai fidarsi dei centristi locali e nazionali Soprattutto in Basilicata

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Come avevo anticipato nel mio ultimo post, laavrebbe potuto essere la prima regione del centro destra a chiedere il referendum sulla legge Calderoli. Avrebbe perché il consiglio regionale, composto da 21 membri, ha una maggioranza di 13. Di questi 2 sono di Azione e 1 di Italia Viva. Se avessero votato secondo gli indirizzi dei loro leadera favore della mozione di opposizione, prime firmatarie le consigliere del M5S Araneo e Verri – cosa che la stampa nazionale non cita mai e chissà perché – questa avrebbe avuto la maggioranza di 11 consiglieri su 21. Ma, come è sempre più acclarato, deinon ci si può fidare.