Scambio tra Napoli e Juventus per Chiesa | I club aspettavano questo momento

(Di martedì 6 agosto 2024)potrebbero imbastire unoche porterebbe Federicoa vestire la maglia azzurra: tutti i dettagli Federicoè al centro delle voci di mercato in quest’estate ed è ormai un separato in casa alla. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, non rientra nei piani di Thiago Motta e Giuntoli e il suo agente Fali Ramadani è alla ricerca di una sistemazione. Il suo sogno è quello di giocare in Premier League, ma per adesso non sono arrivate offerte ufficiali albianconero. L’ingaggio attuale diè di 5 milioni netti l’anno, una cifra molto alta che scoraggia le pretendenti dalla Serie A. E infatti la Roma ha deciso di acquistare Matias Soulé, mentre l’Inter al massimo lo prenderebbe a parametro zero. E poi c’è il, che ha espresso un interesse che non si è mai concretizzato per via degli enormi costi.