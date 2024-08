Salerno | consulenti lavoro nessun iscritto all' Ordine coinvolto nel blitz a Casal Velino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 ago. (Labitalia) - "Il Consiglio nazionale dell'deidelprecisa cheall'nelcontro il caporalato condotto nel comune cilentano didai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato deldi, congiuntamente al personale dell'Ispettorato Territoriale deldi. In merito agli articoli apparsi oggi su diversi portali d'informazione locale, il Consiglio nazionale smentisce il coinvolgimento di una presunta consulente delnell'indagine che vede implicati i titolari di una nota struttura ricettiva del Cilento per sfruttamento di lavoratori irregolari e violazioni della sicurezza sul". E' quanto si legge in una nota.