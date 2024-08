Ms5 ai ferri corti aria di scissione | Due partiti I grillini sfidano i contiani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Un'estate calda, per il Movimento 5 stelle alle prese con lo scontro tra i fondatore Beppe Grillo e l'attuale presidente Giuseppe Conte. C'è maretta tra i gruppi parlamentari. Secondo un retroscena del Corriere della sera una ventina di esponenti M5s sono sul piede di guerra dopo l'annuncio della Costituente 5 Stelle, l'assemblea per riformare il programma, indetta a inizio ottobre senza consultare gli eletti. "La nostra paura è quella di assistere a una replica degli Stati generali, il cui esito alla fine è stato totalmente disatteso", affermano i parlamentari ribelli che pongono dubbi sulla scelta della società chiamata a organizzare l'evento, la stessa degli Stati generali: "Sono state sondate diverse società? Che dice il tesoriere al proposito?". Isono in fibrillazione.