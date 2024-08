Milano accoltellato in strada a Quarto Oggiaro | grave 24enne aggressore in fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Unitaliano è statonel pomeriggio ain via Carlo Amoretti, nel popolare quartiere dinella periferia nord del capoluogo. Il giovane è stato soccorso dal 118 poco dopo le 15.15 con una ferita al torace, all'altezza dell'ascella. Poi è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda: il ragazzo è, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura che indagano sull'episodio. All'arrivo della polizia sul posto, l'si era già dileguato. Sono dunque in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio e risalire al responsabile