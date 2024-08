Migranti | Pd attacca ' no risorse nuove in piano Mattei è pubblicità ingannevole' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Un caso di". Così il Pd definisce iloggi in un conferenza stampa alla Camera dopo i lavori in commissione Esteri sul provvedimento. "Da parte nostra -sottolinea la capogruppo dem a Montecitorio, Chiara Braga- c'è una forte critica all'impostazione delda parte del governo. I punti di critica sono diversi: dalla costruzione della governance al tema dellaalla mancanza di una coerenza delcon gli obiettivi europei, in particolare quelli del Green Deal", un progetto "che risponde più a logiche di politica interna". Aggiunge Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd: "Se l'idea era quella di rendere protagonista l'Italia nelle relazioni con l'Africa, noi abbiamo provato a prendere sul serio questo proposito, ma il governo italiano non lo ha fatto.