Malore in auto per Fido Salvato dalla Polstrada

(Di martedì 6 agosto 2024) È stato probabilmente il caldo a fare stare male il cane di una turista tedesca, colto da undomenica mentre era in viaggio insulla A13 Bologna-Padova. A salvarlo sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Altedo, che erano impegnati in normali controlli nell’area di servizio Bentivoglio Est. La pattuglia ha notato la presenza del cane, steso a terra nel parcheggio con accanto la proprietaria (una cittadina tedesca residente in Austria) in forte stato di agitazione che tentava di versargli acqua in bocca. L’animale aveva gravi difficoltà respiratorie, con la lingua viola completamente fuoribocca. I poliziotti hanno aiutato la giovane proprietaria a reperire altra acqua all’interno dell’area di servizio, per rinfrescare il cane che era in sofferenza a causa del caldo.