Maddalena Corvaglia parte in quarta | Imane Khelif? Un pugile vittima del sistema

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Alla fine è costretta a chiudere i commenti. Ma il video lo lascia lì, nel suo profilo, convinta delle parole che dice. L’ex velinafinisce nella bufera dopo il video su laalgerina. La 44enne attacca la sportiva 25enne in un reel pubblicato sul social dal titolo: “Dove stiamo andando?”. Le affermazioni della pugliese scatenano un putiferio, piovono critiche per le sue affermazioni. In un tentativo di giustificarsi, ha peggiorato la situazione con ulteriori commenti fuori luogo. Nel tentativo di spiegarsi nelle sue Instagram stories, laha detto: “Sono felicissima di vedere che in tanti avete compreso le mie parole. Per gli altri vedo che c’è parecchia confusione e tanto tanto odio ingiustificato. Non caschiamoci di nuovo, in passato siamo stati divisi per regione, per professione, ci hanno messi l’uno contro l’altro.