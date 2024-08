La trasgressione è tra i motivi per cui i dark romance piacciono moltissimo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilpiace, sempre di più. Sarà per i personaggi, meno convenzionali e dall’età complessa oltre a essere moralmente ambigui, sarà per le storie intricate e intrecciate, sarà per le ambientazioni suggestivi tra castelli gotici e paesaggi piovosi. Resta il fatto che ai giovani, e non solo, questo sottogenere letterario piace. E, oltre a tutte queste motivazioni, ce n’è anche una in più: la psicologia è complessa a dimostrare che nella vita non si è soltanto buoni o cattivi.