Bonura alza l’asticella | Sangio più attenzione

(Di martedì 6 agosto 2024) Lavannese continua nella preparazione atletica in vista delle prime gare ufficiali che si apriranno domenica 25 agosto, alle 16, in casa, contro il TerranuovaTraiana per i preliminari di Coppa Italia. I biancorossi di Marco Becattini hanno sconfitto 2-1 gli azzurri disabato in amichevole, è proprio lo stesso tecnico azzurro che analizza questa partita: "Sono molto soddisfatto della prima mezz’ora, la squadra ha messo in campo alcune cose che abbiamo provato nel corso dei primi giorni lavorativi poi, purtroppo, abbiamo commesso due disattenzioni che ci sono costate care. Non guardo il risultato, e mi sembra ovvio visto che è la prima uscita, ma a come i ragazzi si sono comportati nel rettangolo verde e fino a quando non ci sono stati i cambi, tra cui uno forzato come Santeramo, ho tratto sicuramente delle buone indicazioni".