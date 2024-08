Beyoncé tifa per Kamala Harris e dona quattro milioni di dollari per la campagna presidenziale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Che sia lontana anni luce dalle posizioni più estremiste dild Trump non è un mistero, per questoè decisa a passare dalle parole ai fatti. L’artista, infatti, ha appoggiato in tutto e per tutto la candidata, subentrata in corsa a Joe Biden. La cantante hato ben 4diper lademocratica: “Pensa che la posta in gioco sia troppo alta e crede nella visione diper l’America“, ha detto una fonte vicina a. Il mondo dello Spettacolo americano, tranne rarissimi distinguo, si sta mobilitando per appoggiare lae far sì che possa recuperare il terreno perduto nella lungae contrapporsi ad armi pari contro Trump. L'articoloperdiper laproviene da Il Fatto Quotidiano.