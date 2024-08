Assicurazione auto in aumento prezzi sempre più alti nell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Rcnon è mai stata così cara negli ultimi tempi come oggi. È quanto emerge da diverse rilevazioni degli operatori del settore e portali specialistici. Proteggere il proprio veicoli dagli incidenti è diventato un salasso per gli italiani, che optanopiù per i pagamenti rateali, da dilazionare nel tempo, e per compagnie online. La rilevazione mensile Iper dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni, ha attestato che a giugnosono stati spesi mediamente 403 euro per assicurare l’. I dati sono in parte confermati dall’Osservatorio di Segugio.it sui preventivi, che ha calcolato premi medi di circa 460 euro nel mese di luglio, con unsu base annua del 5,46%.