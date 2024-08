Trieste raid in pieno centro | banda accoltella 4 giovanissimi Volevano sesso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 - Quattropachistani sono statiti domenica sera al Molo Audace, inda unadi 15 afghani per aver rifiutato prestazioni sessuali. È un quadro davvero sconcertante quello che emerge dalle indagini della Squadra mobile. L’episodio arriva a pochi giorni di distanza dalla scoperta delle risse ’a pagamento’ traitaliani e stranieri a Muggia.ti: che cosa sappiamo La domenica sera, d’estate, il Molo Audace diè un luogo di ritrovo, una passerella pedonale alle 22 ancora molto frequentata da residenti, turisti e anche tanti immigrati. Come i 4pachistani che sono stati assaliti da una gang di una quindicina di afghani, in cerca di incontri sessuali e denaro contante.