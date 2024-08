Piazza dei Colori ‘occupata’ da decine di nomadi | cattivi odori disagi e minacce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si sonoti lì da ormai un paio di settimane e, salvo qualche piccola pausa nelle ore più calde del giorno (e pure ieri sera), non sembrano volersene andare. A lanciare l’allarme dell’occupazione abusiva da parte di un gruppo di rom, con tanto di roulotte, brandine, arnesi per cucinare, panni stesi e quant’altro, sono i residenti attorno adei. Da giorni sono alle prese con i problemi che la presenza abusiva comporta: innanzitutto, l’odore di urina ed escrementi che pervade la zona. E che, con il caldo e le finestre da tenere necessariamente aperte in mancanza di aria condizionata, diventa uno ancora più insistente. "Non usano l’area sosta come un parcheggio normale, la utilizzano solo ed esclusivamente per bivaccare – segnala al Carlino una cittadina anziana che abita a un tiro di schioppo dalla piazzetta –.