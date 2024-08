Peppone Calabrese alla guida di Camper | il debutto di un nuovo capitolo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024), conosciuto principalmente per la sua partecipazione a Linea Verde, ha fatto il suodel programma estivosu Rai 1. Questa sostituzione avviene dopo che Marcello Masi, storico conduttore della trasmissione, ha deciso di lasciare il programma per motivi personali non gravi.al timone di “” (Credits: ANSA) – VelvetMagChi èGiuseppe “è uno chef e conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano. Nato in Calabria, ha sempre portato avanti con orgoglio le tradizioni culinarie della sua terra d’origine. La sua carriera televisiva è decollata grazie a Linea Verde, programma in cui ha potuto mostrare le eccellenze enogastronomiche italiane. Con il suo stile genuino e coinvolgente,ha saputo conquistare il cuore degli spettatori.