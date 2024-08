Parigi 2024 | Rampelli Fdi ' l' atleta non è al centro della competizione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "L'ente organizzatore delle Olimpiadi francesi si è occupato di cibo a chilometro zero, di materassi green, di condizionatori d'aria, di fede, religioni e orientamenti sessuali, di spettacolarizzazione eccessiva di qualunque scelta, quasi fosse un set cinematografico, perfinostravaganza di far nuotare gli atleti nel fango insalubreSenna. Scontentando proprio tutti, ma soprattutto mortificando gli atleti. Nelle Olimpiadi sono loro i protagonisti e tutta l'organizzazione deve orbitare intorno alle loro necessità. Invece mi sembra siano stati usati come cavie per lanciare messaggi che poco hanno a che fare con lo sport”. È quanto ha dichiarato il vicepresidenteCamera dei deputati Fabiointerpellato dai giornalisti in Transatlantico.