No Borders Music Festival | oltre 20mila presenze per la 29esima edizione

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 5 agosto 2024) Giunge al termine la 29ªdi No, uno deipiù longevi del panoramaale italiano. Il pubblico, come al solito, ha reagito nel migliore dei modi: lesono state diventimila persone nel corso delle sei date. Svoltosi dal 20 Luglio al 4 Agosto nel contesto del Tarvisiano (UD) di una location unica come i Laghi di Fusine, con artisti del calibro di Morcheeba, Goran Bregovi?, Thievery Corporation, Kruder & Dorfmeister, Mannarino, Selton, Manu Chao, Brunori SAS, Jan Garbarek Group featuring Trilok Gurtu. «È stata un’indimenticabile che ci ha regalato molte soddisfazioni e certifica la qualità del lavoro svolto nel corso degli anni.