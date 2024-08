Il sorriso di Siani al Salesi | Qui c’è tanta speranza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) E’ riuscito a portare un po’ di buonumore e sorrisi anche tra le corsie dell’ospedale Alessandro, che ieri mattina su invito delle Patronesse ha fatto visita ai piccoli degenti del. Tra una battuta e l’altra si è intrattenuto con il personale medico, le famiglie e i giovanissimi pazienti dell’ospedaletto, raccontando anche curiosità e aneddoti sul film che ormai da molte settimane sta girando in città e provincia. Una bella sorpresa da parte dell’attore e regista partenopeo, che è stato "corteggiato" dalle Patronesse per oltre un mese e che alla fine, al termine delle riprese ha deciso prima di lasciare Ancona che fosse giunto il momento di recarsi nei vari reparti tra cui neuropsichiatria infantile e oncoematologia, dove si è intrattenuto per circa un’ora e mezza, accettando anche di scattare foto e selfie e salutando i piccoli sempre con il