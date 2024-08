Dl infrastrutture | Fina Pd ' occasione persa Paese piegato da siccità e caos trasporti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - “Nel corso di un'estate così gravemente caratterizzata da problemi importanti nel settore deie da un fenomeno dellatanto drammatico, la scelta del governo di intervenire con un provvedimento necessario e urgente sarebbe persino potuta essere, per una volta, una buona notizia. Ma purtroppo basta leggere il testo del decreto in conversione per capire come, delle questioni necessarie e urgenti, non vi sia alcuna traccia, per favorire tutt'altre materie e urgenze in particolare le urgenze volute dalla Lega, in una dialettica interna con Fratelli d'Italia e Forza Italia sempre più incontenibile". Così in una nota il senatore del Pd, Michele