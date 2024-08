Cos’è l’infezione da Escherichia coli e come si cura?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’è un batterio naturalmente presente nel nostro microbiota intestinale e in questo caso non è pericoloso. Tuttavia,dimostrato dal caso di Claire Michel, triatleta belga che ha partecipato a una gara olimpica di nuoto nella Senna, a Parigi 2024, può causare infezioni anche gravi a livello intestinale. Pur essendo necessaria per i processi digestivi, infatti, la sua presenza in acqua indica una contaminazione fecale del bacino idrico. Tra i sintomi del contagio da E.ci sono dolore addominale, vomito, diarrea con sangue. Ma anche infezioni del tratto urinario, peritonite, setticemia, polmonite e meningite. Claire Michel (fonte: La Repubblica)L’deve il suo nome al batteriologo tedesco Theodor Escherich che isolò una varietà di batteri da campioni fecali di neonati. Ricordiamo che sono circa 171 i sierotipi del batterio.