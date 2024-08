Brubaker Portabottiglie da Vino Lesbica Coppia di Sposi Oggetto Decorativo in Metallo con Biglietto d’Auguri per il Regalo di Nozze – idea regalo romanista

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 agosto 2024) Stai cercando come un pazzo una? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Undiindimenticabile per ognidi!La sposa e la sposa stanno una di fronte all’altra e si tengono per mano come se stessero per baciarsi. Entrambi indossano un abito corpetto con gonna lunga e velo di tulle fine. Al centro c’è il supporto per la bottiglia, che è decorato con un grande cuore nella parte anteriore, in cui pende un piccolo cuore. Ladicolpisce per il suo aspetto moderno realizzato con parti metalliche saldate ed è un ottimo punto focale in ogni zona giorno. Può essere posizionato ovunque nella stanza ed è bello da tutti i lati.Fai unalcon una bottiglia di, liquore o altri liquori. Una bottiglia diè undipopolare, tutti amano un’ottima bottiglia di