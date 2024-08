Atp Washington 2024 il titolo va a Sebastian Korda | Flavio Cobolli cede in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Appuntamento con il primoATP rinviato per, che esce sconfitto dalla finale dell’ATP 500 di. Nel torneo che consacrò tre anni fa Jannik Sinner esattamente nel giorno della finale olimpica, il tennista romano non riesce a imitare il suo connazionale, finendo per perdere con il punteggio di 4-6 6-2 6-0 l’atto conclusivo della manifestazione contro. Illusorio il primo parziale, giocato magistralmente del tennista azzurro e conquistato in 35 minuti grazie a un provvidenziale break nel decimo game. Poi la partita cambia, conin grado di alzare ulteriormente il livello e aggiudicarsi dieci games di fila dal 2-2 del secondo set per il 6-2 6-0 finale.