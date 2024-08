Tutti stanno andando alla Scala del Paradiso | dov’è la passeggiata più bella e suggestiva d’Italia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 agosto 2024) Ladelti offre un’esperienza veramente unica: i dettagli su una delle passeggiate più suggestive di tutta Italia. L’estate è il periodo migliore per viaggiare, esplorare, godere delle bellezze culturali e paesaggistiche di vari luoghi in tutto il mondo. In tantiin queste settimane approfittando delle ferie e della pausa scolastica per partire verso mete straniere, europee o extracontinentali. Data l’estate e la bellezza della nostra Italia, però, ci sono anche viaggiatori che decidono di rimanere nel Bel Paese,ricerca di “perle” nascoste: da Nord a Sud, da Milano a Palermo, passando per Venezia, Firenze, Roma, Napoli e tantissime altre città, le opportunità non mancano di certo.