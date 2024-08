Trump non si tiene | Carini battuta da un uomo poi il gancio a Kamala

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) L'avanzata di Imane Khelif verso una medaglia alle Olimpiadi di Parigi per il pugilato categoria 66 kg e l'incontro con Angela, terminato dopo pochi secondi per il ritiro dell'azzurra, piombano nella campagna elettorale Usa. Dal palco di un comizio ad Atlanta, il candidato repubblicano Donaldattacca: "Una campionessa italiana si è scontrata sul ring con una persona che ha fatto la transizione, un bravo pugile. L'ha colpita due volte così forte che non sapeva cosa stesse succedendo". Parole destinate a creare un putiferio, anche perché come noto l'atleta algerina non ha fatto transizioni di genere ma ha una produzione anomala di testosterone, forse per un caso di intersessualità.