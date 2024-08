Tradimento in Formula 1 | È una pugnalata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 4 agosto 2024)inUno: sta succedendo qualcosa di incredibile dentro il Circus. E c’è chi parla di. Ecco la situazione Il mondo dei motori riserva sempre delle grandi sorprese. Non solo tra i piloti, ma anche tra dirigenti e fornitori delle stesse scuderie che lottano per il Mondiale. O, per meglio dire, che sono presenti e che cercano ogni domenica di trovare qualche punto per rimanere in vita. Il logo della Fia (Lapresse) – Ilveggente.itSi sa, nello sport come in tutto quello che ogni giorno affrontiamo ci sono le categorie. E di queste fanno parte anche le macchine dellaUno: chi corre per vincere il titolo, potendo puntare su investimenti importanti, chi invece corre per fare un punto a gara, cercando anche di trovare i giusti piloti per poter riuscire nell’intento. E poi ci sono quelli che, da un giorno all’altro, decidono di non fornire più i propri motori.