Superbike | Yari Montella futuro in SBK con Barni Spark Racing?

(Di domenica 4 agosto 2024) Un buon secondo posto per, che tempo fa era anche il leader del campionato, nella Supersport cavalcando la moto diRancing. L’italiano è concentratissimo sulla lotta al titolo che lo vede, certamente, tra i protagonisti ma la sua testa sembra navigare già verso altri lidi. Il ventiquattrenne nato in provincia di Salerno, infatti, vorrebbe salire di categoria andando a disputare il campionato dicon il suo team attuale. Le dichiarazioni di: “Voglio vincere il titolo, poi la” (Credit foto – WorldSBK.com)“Come ci si sente a lottare per grandi traguardi? Direi bene, assolutamente. Ma io a questo non ci penso. Sono fatto così. Guardo al presente, voglio ottenere il massimo dal presente, poi arriverà il– queste le parole diriportate da Quotidiano Sportivo –. Stiamo andando bene.