Serata per il restauro dell’organo Carlo Maver alla Pieve di Roffeno

(Di domenica 4 agosto 2024) Domani sera alle ore 21 la rassegna artistica Crinali si sposta all’anticadicon un appuntamento musicale con il flautista, bandoneonista e compositoreche presenterà il suo nuovo album "Solenne". Questa raccolta di brani è una tappa importante di un lungo percorso musicale e geografico che ha vistosuonare con formazioni di vario tipo e viaggiare in luoghi come il Kurdistan, il Mali, il deserto del Sahara, la Turchia e l’Indonesia. L’album contiene 10 composizioni, oltre a rivisitazioni di alcuni classici, con una forte vena lirica. Lasarà all’insegna della musica raffinata, con il particolare suono del bandoneon e dei flauti, in una cornice storica e suggestiva la cui architettura facilita l’ascolto di questi concerti.