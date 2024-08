Pompei | un falco e una poiana contro i piccioni che rovinano gli Scavi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa tutela degliarcheologici diè un impegno costante, reso ancora più complesso dalla presenza di colonie di. Il loro guano, corrosivo e ricco di acidi, rappresenta una grave minaccia per gli affreschi e i delicati reperti archeologici. Per affrontare questo problema in modo ecologico e sostenibile, è stato messo in atto un progetto innovativo che vede protagonisti due rapaci addestrati: Aria, il, e Gianna, la. L’idea alla base del progetto è semplice quanto efficace: sfruttare l’istinto di sopravvivenza dei. I rapaci, con i loro eleganti e potenti voli, simulano delle vere e proprie cacce, innescando neiuna paura istintiva e naturale. La presenza di questi predatori, anche solo per brevi periodi, è sufficiente a scoraggiare le colonie di uccelli dal nidificare e sostare nelle aree archeologiche.