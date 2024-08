LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | tra poco il warm-up

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1023 Ultima giornata in quel di Silverstone per quanto riguarda i protagonisti del Motomondiale. La giornata sarà leggermente differente dal solito con la gara della Moto2 dopo la corsa della. Regolare, invece, il piano per la Moto3. 10.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel-up del GP. Trasi parte per l’ultima sessione prima della gara! Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladell’attesissimoPremio di, decimo appuntamento del Mondiale di. Sullo storico tracciato di Silverstone si torna in azione dopo la prima giornata di ieri che ha iniziato ad emettere i primi verdetti. Sul tracciato di Silverstone ci attende una gara di estrema importanza. Si correrà alle ore 14.