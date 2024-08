L’ascensore che non c’è | Un anno di promesse ma i cantieri non partono Laboratori irraggiungibili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) La promessa une mezzo fa, ancora prima dell’iscrizione alle scuole elementari:non c’è, ma ne arriverdue, uno alla primaria Moscati e uno alle medie dello stesso istituto comprensivo, in zona Sempione. I fondi ci sono già, il progetto è stato approvato. Leonardo e la sua famiglia non hdubbi: hvisto 18 alternative prima di scegliere, è la Moscati la scuola giusta. "E lo crediamo ancora – sottolineano – anche se quello continuiamo ad aspettare. Ci ddate su date, ma deiper ora non c’è traccia". Leo è affetto da osteogenesi imperfetta, una patologia rara, chiamata anche la malattia delle “ossa di cristallo“, perché è caratterizzata da una riduzione della resistenza delle ossa causata da un’alterazione del tessuto connettivo che le rende più predisposte alle fratture.