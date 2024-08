La strage di Lekemti un eccidio dimenticato

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 ago – Ogni cosa passa veloce nel frenetico scorrere del tempo moderno. Quante volte ci capita di camminare per le vie delle nostre città e non far caso a ciò che ci circonda. Dettagli, particolari, ma anche – talvolta – monumenti. A Cesena, ad esempio, in pieno centro c’è un busto,un po’ da tutti, preda più che altro degli eventi atmosferici. Un viso giovane e poche parole: William D’Altri, medaglia d’oro,, 26 giugno 1936. William D’Altri, volontario in Africa Orientale Nato sulle rive del Savio il 4 agosto 1913, William D’Altri – nemmeno ventenne – intraprende la carriera militare. Promosso aviere scelto, già nel 1934 chiede di prestare servizio come volontario in Africa Orientale. A scanso di equivoci, facciamo subito chiarezza.