La pugile francese Sonvico | Carini è nota come una che non sa incassare già ci fu un sospetto su di lei

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024) Emilie, non è riuscita a qualificarsi per i Giochi Olimpici. Intervistata dall’Equipe è tornata sul caso Khelif. Nei quindici anni che hai praticato la boxe e nel 2017 che sei entrata nella squadra, hai sostenuto dei test di femminilità? «Testesami del sangue, no. Solo due test visivi, durante un torneo. Ciò significa che ci togliamo i pantaloni. La prima volta non ne ero consapevole e non capivo. La seconda volta ero stato avvisata e sono arrivata addirittura in reggiseno».: «Questa polemica è l’albero nascosto nella foresta del doping» Hai mai avuto dubbi sulla femminilità della tua avversaria, chiede l’Equipe alla: «Su una di loro che aveva subito un cambio di sesso, no. Ma alcuni avevano fisici leggermente più mascolini, avevano più testosterone.