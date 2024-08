Il ‘Marconi’ non cede | Cantieri e orari sistemeremo tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) La lettera inviata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore alla società che gestisce il Marconi di Bologna ha sollevato un problema già noto a chi parte, in questo periodo, per le vacanze: lo scalo vive un periodo di difficoltà nella gestione dei flussi, reso più gravoso dalla concomitanza con dei lavori di ammodernamento della struttura. Forlì e il Ridolfi sono spettatori interessati, dal momento che diversi interlocutori (del mondo economico e istituzionale) hanno auspicato il coinvolgimento della nostra pista per risolvere il problema. Come, del resto era accaduto nel 2004, quando Forlì assorbì per due mesi circa il 60% del traffico di Bologna. Il sindaco Gian Luca Zattini aveva affermato che il Ridolfi sarebbe stato pronto in qualunque momento.