Traffico Roma del 03-08-2024 ore 09 | 00

(Di sabato 3 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente sulla A1Napoli code 3 km tra Frosinone Ceprano verso Napoli primi rallentamenti dovuti alintenso sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Pontina e laFiumicino chiusura della tangenziale est nel tratto di sopraelevata tra viale Castrense è l’uscita Verano San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico e questo fino al 19 di agosto chiusura per lavori al mattino in via di San Teodoro tra via dei fienili e via dei Cerchi modifiche alla viabilità anche lungo diverse vie adiacenti per il trasporto pubblico oggi sabato 3 agosto per lavori in sospeso il servizio della metro B1 tra Castro Pretorio e Laurentina per l’intera giornata tipo un servizio bus sostitutivo regolare il servizio tra Castro Pretorio Ionio In collaborazione con Luce Verde infomobilità