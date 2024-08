LIVE Ciclismo Parigi 2024 in DIRETTA | fuga ad 8 con Elia Viviani gruppo a 3? a 120 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:51 Aggancio completato! Al comando ora undi 8 corridori. Si tratta di, del greco Georgios Bouglas, dell’irlandese Ryan Mullen, del ruandese Eric Manizabayo, del marocchino Ahcraf Ed Doghmy, dell’ugandese Charles Kagimu, del thailandese Thanakhan Chayasombat e del mauritiano Christopher Rougier-Lagane, 14:47 Come detto, nessuna delle còte è particolarmente aspra, ma in un percorso di 273 km il susseguirsi di saliscendi presenterà il conto nelle fasi finali. 14:44 Stiamo per entrare in uno dei tratti decisivi di questa gara. 6 còte racchiuse in 40 km prima del ritorno tra le strade didella prima ora che sta per essere ripresa intanto dai contrattaccanti.