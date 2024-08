Kamate sirene di mercato oppure opzione a sorpresa per l’Inter?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Il nome di Issiakanon è totalmente sconosciuto a chi seguePrimavera, considerando le sue tante presenze. Ma ora nemmeno a chi, in questa torrida estate, guarda i test amichevoli dei nerazzurri. Dove il francese si sta giocando le sue carte, tra lediDI– Classe 2004, Issiakaè uno dei punti di forza delPrimavera che, nelle scorse stagioni, ha vinto un campionato di categoria e ha raggiunto una semifinale scudetto. Esterno destro francese, nelle ultime uscite precampionato è sceso sempre in campo da titolare. Anche ieri contro il Pisa, dove ha poi lasciato il posto a inizio secondo tempo a Matteo Darmian. Su di lui è forteesse di diverse squadre, sia in Italia, che all’estero.