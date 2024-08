Finestra senza limiti | | L’obiettivo è vincere ci siamo dati cinque anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Le sue prestazioni hanno permesso al sestiere di Sant’Emidio, che non esulta dal 1998, di tornare ad emozionarsi, a lottare, a crederci. Il cavaliere rossoverde Tommaso, che domani correrà ‘soltanto’ la sua quarta giostra ascolana, non è più una sorpresa e potrà recitare il ruolo di guastafeste nei confronti dei suoi avversari più titolati.Il 23enne di San Gemini è carico e, nelle ultime prove al campo dei giochi, ha cercato di correggere quegli errori che non gli hanno permesso dia luglio. Le tra tavolette della terza tornata, infatti, furono decisive nel ‘farlo fuori’ dalla lotta con Luca Innocenzi e Lorenzo Melosso per la conquista del Palio., come si avvicina alla Quintana di agosto? "Ho tanti stimoli e voglia di riscatto. C’è fiducia per questa giostra, anche perché ho tratto insegnamenti dall’edizione in notturna.