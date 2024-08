Empoli sconfitto dalla Sampdoria per 2-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) E’ terminata la quinta uscita stagionale di. I blucerchiati di Andrea Pirlo battono per 2-0 gli azzurri di D’Aversa. Decisive allo Stadio Castellani le reti di Coda al 45? e Benedetti al 79?. Da segnalare il debutto del neo acquisto Gennaro Tutino tra le fila dei genovesi. Nel primo tempo subito brividi per ladi Pirlo: difesa poco attenta e calcio di rigore concesso all’. Sul dischetto va l’ex Caputo che centra la traversa. Subito dopo va vicino al vantaggio ancora l’con Gyasi che impegna Ghidotti in una parata complicata. Sempre il portiere blucerchiato compie un autentico miracolo su Sebastiano Esposito e salva il risultato. Nel finale di primo tempo esce fuori la grinta della, che trova il vantaggio grazie all’incornata di Coda su assist di Ioannou.