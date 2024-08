Amichevoli 2024 | l’Udinese cade 0-1 contro l’Al Hilal decide Ruben Neves

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo due vittorie consecutive si ferma, che perdein amichevole. Finisce 1-0 per la formazione saudita, che trionfa grazie ad un super gol di: un missile dritto nel sette del nazionale portoghese a inizio ripresa ha infatti deciso la sfida. Buoni segnali comunque per i friulani, che hanno creato diverse occasioni e si sono difesi in maniera ordinatauna squadra che presenta diversi elementi di qualità come Milinkovic-Savic, Mitrovic e lo stesso. Tra i più attivi nei bianconeri Lovric, che ha fallito due buone occasioni, e il subentrato Keinan Davis. Era l’ultimo test pre stagionale per, che esordirà ufficialmente in Coppa Italia la prossima settimana,la vincente del preliminare tra Juve Stabia e Avellino.