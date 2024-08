Vela | Chiara Benini Floriani sesta dopo 3 regate nel laser femminile alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una giornata a due facce per, azzurra impegnata nella classedidi Parigi 2024.aver strappato un’incoraggiante terza posizione nella regata inaugurale, l’azzurra nel day 2 di competizioni ha guadagnato la settima e la venticinquesima piazza, rimanendo comunque ampiamente dentro la top 10. La nativa di Rovereto ha affrontato il round 2 in modo molto costante, arrivando al primo mark per quinta e gravitando anche ai ridossi della top 3 in tutta la prima parte della navigazione, salvo poi scivolare al settimo posto. Più negativa invece la seconda regata (la terza e ultima della giornata) doveè passata dalla dodicesima casella iniziale alla venticinquesima. Un risultato che non fa male, visto lo scarto previsto del regolamento.