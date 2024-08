Tour virtuale I 33 cantieri a portata di click

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) di "Non è un modo per fare promozione alla nostra amministrazione: le elezioni ci sono già state. È piuttosto un modo per informare costantemente i cittadini sul nuovo volto che assumerà la città di Cesena da qui ai prossimi anni". Sono le parole con le quali il sindaco Enzo Lattuca e il suo vice Christian Castorri ieri mattina hanno presentato il nuovo portale ’Cesena Sarà’, che scritto sulle tastiere dei dispositivi elettronici, perderà come d’abitudine l’accento, diventando www.cesenasara.it. La schermata introduttiva mostra un’immagine della città sulla quale sarà possibile spostarsi col cursore, andando a caccia dei segalini (in perfetto stile Google Maps) che indicano i luoghi nei quali sono in corso o sono recentemente stati ultimati interventi riguardanti infrastrutture, piuttosto che edifici scolastici, sportivi o complessi dedicati ad accogliere attività sociali.