Pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024 | risultati della terza giornata Il Settebello ancora primo del girone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)per lamaschile alledi. Ilcontinua a vincere e fa tre su tre, pur faticando con il Montenegro che costringe la squadra di Sandro Campagna ai rigori. Nelle altre sfide vittoria per la Spagna sulla Serbia, sofferenza per l’Australia nell’imporsi sulla Francia e per la Grecia sugli Stati Uniti. Andiamo a rivivere questo turno con ie le classifiche aggiornate.3ª– giovedì 1 agosto Grecia-Stati Uniti (A) 13-11 (4-4, 3-2, 4-3, 2-2) Serbia-Spagna (B) 11-15 (3-4, 3-3, 3-3, 2-5) Francia-Australia (B) 8-9 (0-1, 3-3, 2-3, 3-2) Italia-Montenegro (A) 11-9 dtr (2-2, 2-2, 3-3, 1-1; tr 3-1) Romania-Croazia (A) 8-11 (0-3, 3-3, 4-5, 1-0) Ungheria-Giappone (B) 17-10 (5-2, 4-2, 3-2, 5-4) ClassificheA: Italia 8, Grecia 8, Croazia 6, Stati Uniti 3, Montenegro 2, Romania 0.