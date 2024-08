Mkhitaryan o Barella? Test curioso per Inzaghi in Pisa-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Uno degli spuntiessanti didi questa sera sarà sicuramente a centrocampo dove, secondo le formazioni ufficiali, Simoneproverà unin vista della prossima stagione. Che riguarda Henrikhe NicolòA CENTROCAMPO – Il reparto più completo e più forte dei nerazzurri è, senza dubbio, il centrocampo. Ancor più dopo l’arrivo di Piotr Zielinski, pronto a fare la mezz’ala sinistra. Proprio dove agisce nientemeno che un altro dei pezzi pregiati della mediana a disposizione di Simone, ovvero Henrikh. Quale occasione migliore, quindi, del precampionato per fare deiproprio a centrocampo? Ed ecco che questa sera, per, non ci sarà Kristjan Asllani nel ruolo di vertice basso. Il trio infatti sarà composto proprio dal polacco, dall’armeno e da Nicolò