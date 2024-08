Giuseppe Conte avverte Elly Schlein | Matteo Renzi fa perdere voti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il leader del Movimento 5 Stellea proposito della polemica con Beppe Grillo dice che non vuole pensionare nessuno: «La Costituente servirà a ritrovare entusiasmo e a rilanciare una comunità attraverso un processo di autentica rifondazione». L’ex premier spiega che i temi di cui discutere li sceglieranno: «Gli iscritti, ma anche i simpatizzanti. Proporranno temi e idee compilando un modulo su una piattaforma divisa per aree tematiche. Il materiale verrà selezionato e poi sottoposto al voto degli iscritti, che decideranno quali saranno le questioni più importanti su cui confrontarsi. Infine, un campione di 300 rappresentanti scelti a sorte discuteranno in assemblea, ripartiti in 30 tavoli, confrontandosi con gli eletti e con degli esperti», dice in un’intervista al Fatto Quotidiano.