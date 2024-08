Due giovani videomakers raccontano le barche storiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il Museo della Marineria oggi e domani è al centro del progetto Adriatic PortLand del programma Interreg Italia-Croazia. Oggi alle 18.30 sbarcano in centro dueattive nel campo del patrimonio marittimo, che sono Gaia Brojanigo, instagrammer che sul suo canale con migliaia di followers racconta esperienze di costruzione di piccolea vela in legno; e Federica Cozzio, antropologa e documentarista, vincitrice del Premio Cesare Zavattini dell’Istituto Luce. Per l’occasione davanti al Museo della Marineria sarà installato un grande videowall nel quale saranno presentati i contributi video delle duee altri legati alla marineria tradizionale e ai progetti del museo.