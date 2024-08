Dove vedere in tv Italia-Turchia di volley femminile Olimpiadi | data orario streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Domenica 4 agosto (9.00) si gioca, ultima partita del girone didelle2024. Le azzurre di Julio Velasco sono già qualificate per i quarti di finale, ma per superare lo scoglio che si è rivelato sempre fatale nella nostra storia sarebbe importante una vittoria contro le anatoliche. Nelle prime due partite ha sicuramente impressionato di più l’, soprattutto per la prestazione contro l’Olanda. Paola Egonu ha trascinato le azzurre al successo contro la Repubblica Dominicana, mentre Ekaterina Antropova è stata eccezionale nella sfida alle neerlandesi. Solo un set lasciato per strada in due partite dalle azzurre, mentre laha faticato decisamente di più. Ha piegato le neerlandesi solo al tie break, mentre si è scossa contro le caraibiche solo dopo aver perso il primo parziale. Un big match tutto da gustare.